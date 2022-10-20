Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно. Прогноз, ставки на матч(20.10.22)

Прогноз Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно (20 октября), ставки и коэффициенты

Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно (20.10.2022), ставки и коэффициенты

20.10.2022 в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йокич/Нг , а противостоять в этом поединке будет Тьяндрамулия/Хартоно.



Судья теннисного матча Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно должен дать знак о старте игры в 00:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20.10.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Йокич/Нг имеет четыре победы, то Тьяндрамулия/Хартоно может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20.10.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 00:30 по Москве, пока не начался поединок. Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Йокич/Нг

В этом сезоне Йокич/Нг имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Йокич/Нг может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Йокич/Нг еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тьяндрамулия/Хартоно

Нынешняя форма, которую демонстрирует Тьяндрамулия/Хартоно еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Тьяндрамулия/Хартоно постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Тьяндрамулия/Хартоно пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Тьяндрамулия/Хартоно не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Тьяндрамулия/Хартоно не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно. Прогноз, ставки на матч(20.10.22)

Йокич/Нг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Йокич/Нг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Йокич/Нг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Йокич/Нг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Йокич/Нг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Йокич/Нг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Йокич/Нг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тьяндрамулия/Хартоно

Тьяндрамулия/Хартоно лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тьяндрамулия/Хартоно играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тьяндрамулия/Хартоно начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тьяндрамулия/Хартоно выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тьяндрамулия/Хартоно сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно: ставим на двойные ошибки

Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йокич/Нг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тьяндрамулия/Хартоно хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йокич/Нг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тьяндрамулия/Хартоно умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йокич/Нг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тьяндрамулия/Хартоно вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йокич/Нг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йокич/Нг — Тьяндрамулия/Хартоно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Йокич/Нг и Тьяндрамулия/Хартоно. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Йокич/Нг и для Тьяндрамулия/Хартоно, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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