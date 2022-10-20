Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу (20.10.2022), ставки и коэффициенты

Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу (20.10.2022), ставки и коэффициенты

20.10.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Козаров/Козырева , а противостоять в этом поединке будет Хинохоса Гомез/Хсу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20.10.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Козаров/Козырева, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 20.10.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Козаров/Козырева

В этом сезоне Козаров/Козырева имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Козаров/Козырева может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Козаров/Козырева еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Хинохоса Гомез/Хсу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Хинохоса Гомез/Хсув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Хинохоса Гомез/Хсу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Хинохоса Гомез/Хсу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Хинохоса Гомез/Хсу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Хинохоса Гомез/Хсу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу 20.10.2022

Козаров/Козырева

На этом турнире именно Козаров/Козырева может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Козаров/Козырева отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Козаров/Козырева еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Козаров/Козырева не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Хинохоса Гомез/Хсу

Хинохоса Гомез/Хсу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хинохоса Гомез/Хсу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хинохоса Гомез/Хсу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хинохоса Гомез/Хсу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хинохоса Гомез/Хсу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу: андердог способен удивить фаворита

Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Козаров/Козырева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хинохоса Гомез/Хсу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Козаров/Козырева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хинохоса Гомез/Хсу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Козаров/Козырева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хинохоса Гомез/Хсу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Козаров/Козырева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Козаров/Козырева — Хинохоса Гомез/Хсу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Козаров/Козырева и Хинохоса Гомез/Хсу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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