Прогноз на бой Тайус Уайт (США) — Мигель Сансон (США) 22.10.2022

«Тайус Уайт (США)» – «Мигель Сансон (США)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тайус Уайт (США) — Мигель Сансон (США) на 22 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Сейчас Тайус Уайт (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мигель Сансон (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайус Уайт (США) — Мигель Сансон (США):

победа Тайус Уайт (США) – 2.05, ничья – 45, победа Мигель Сансон (США) – 1.75

Прогноз на матч Тайус Уайт (США) – Мигель Сансон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Тайус Уайт (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.05. А котировка на то, что Мигель Сансон (США) будет сильнее повысилась до 1.75.

История личных встреч

Тайус Уайт (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тайус Уайт (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тайус Уайт (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тайус Уайт (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тайус Уайт (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тайус Уайт (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тайус Уайт (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Мигель Сансон (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мигель Сансон (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мигель Сансон (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мигель Сансон (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мигель Сансон (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Тайус Уайт (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тайус Уайт (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тайус Уайт (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тайус Уайт (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Мигель Сансон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мигель Сансон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мигель Сансон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мигель Сансон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мигель Сансон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мигель Сансон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мигель Сансон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тайус Уайт (США) – Мигель Сансон (США) 22.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тайус Уайт (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Тайус Уайт (США) в данный момент сильнее, нежели Мигель Сансон (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тайус Уайт (США)

Как бы Тайус Уайт (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Тайус Уайт (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Тайус Уайт (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Тайус Уайт (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Тайус Уайт (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Мигель Сансон (США)

Мигель Сансон (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Мигель Сансон (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Мигель Сансон (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Мигель Сансон (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Мигель Сансон (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Тайус Уайт (США) — Мигель Сансон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 октября

Несмотря на то, что Тайус Уайт (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мигель Сансон (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Тайус Уайт (США) и Мигель Сансон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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