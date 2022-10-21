Прогноз АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс (22-го октября), ставки и коэффициенты

АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс. Прогноз, ставки на матч (22.10.22)

22-го октября в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб АДУ Соаринг Фальконс примет соперника по национальному первенству ДЛСУ Грин Арчерс.



22-го октября состоится баскетбольный матч АДУ Соаринг Фальконс – ДЛСУ Грин Арчерс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 11:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 22-го октября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 11:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс, одержав семь побед.

АДУ Соаринг Фальконс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба АДУ Соаринг Фальконс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. АДУ Соаринг Фальконс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба АДУ Соаринг Фальконс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



ДЛСУ Грин Арчерс

В составе баскетбольного клуба ДЛСУ Грин Арчерс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде ДЛСУ Грин Арчерс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«АДУ Соаринг Фальконс» — «ДЛСУ Грин Арчерс»: прогноз автора

Баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 22-го октября. На этот раз соперником хозяев будет ДЛСУ Грин Арчерс, так что в 11:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.10.22)

АДУ Соаринг Фальконс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК АДУ Соаринг Фальконс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба АДУ Соаринг Фальконс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ДЛСУ Грин Арчерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го октября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 11:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях АДУ Соаринг Фальконс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба АДУ Соаринг Фальконс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером ДЛСУ Грин Арчерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ АДУ Соаринг Фальконс — ДЛСУ Грин Арчерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб АДУ Соаринг Фальконс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба АДУ Соаринг Фальконс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба АДУ Соаринг Фальконс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ДЛСУ Грин Арчерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ДЛСУ Грин Арчерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ДЛСУ Грин Арчерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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