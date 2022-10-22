Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи: в ожидании «эйсов»

Прогноз Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи (22-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи 22-го октября

22-го октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амариеи/Джон-Баптист , а противостоять в этом поединке будет Пинто/Скарчиалупи.



Буквально несколько дней назад Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи играли свои матчи, а теперь уже 22-го октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Амариеи/Джон-Баптист имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи:

Амариеи/Джон-Баптист имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Пинто/Скарчиалупи. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Амариеи/Джон-Баптист имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Амариеи/Джон-Баптист

По непонятным причинам Амариеи/Джон-Баптист в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Амариеи/Джон-Баптист теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Амариеи/Джон-Баптист занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Амариеи/Джон-Баптист играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Амариеи/Джон-Баптист имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Пинто/Скарчиалупи

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Пинто/Скарчиалупив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Пинто/Скарчиалупи играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Пинто/Скарчиалупи держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Пинто/Скарчиалупи демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Пинто/Скарчиалупи находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи 22-го октября

Амариеи/Джон-Баптист

Амариеи/Джон-Баптист не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Амариеи/Джон-Баптист любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Амариеи/Джон-Баптист умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Амариеи/Джон-Баптист не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Амариеи/Джон-Баптист умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Пинто/Скарчиалупи

Пинто/Скарчиалупи лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пинто/Скарчиалупи играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пинто/Скарчиалупи начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пинто/Скарчиалупи выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пинто/Скарчиалупи сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Пинто/Скарчиалупи относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Пинто/Скарчиалупи проводит второй или третий матч. А вот Амариеи/Джон-Баптист как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Амариеи/Джон-Баптист, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Амариеи/Джон-Баптист без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Амариеи/Джон-Баптист вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амариеи/Джон-Баптист — Пинто/Скарчиалупи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Амариеи/Джон-Баптист и Пинто/Скарчиалупи.



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