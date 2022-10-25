Прогноз на бой Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс) 25 октября

«Омари Ахмедов (Рос)» – «Роб Уилкинсон (Авс)». 25.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Омари Ахмедов (Рос) проведет 25-го октября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Роб Уилкинсон (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Омари Ахмедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го октября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Роб Уилкинсон (Авс), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс):

победа Омари Ахмедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Роб Уилкинсон (Авс) – 0

Прогноз на матч Омари Ахмедов (Рос) – Роб Уилкинсон (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го октября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Омари Ахмедов (Рос) не очень выгодно, а вот Роб Уилкинсон (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Омари Ахмедов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Омари Ахмедов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Омари Ахмедов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Омари Ахмедов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Омари Ахмедов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Роб Уилкинсон (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Роб Уилкинсон (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Роб Уилкинсон (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Роб Уилкинсон (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Роб Уилкинсон (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Омари Ахмедов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Омари Ахмедов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Омари Ахмедов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Омари Ахмедов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Роб Уилкинсон (Авс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Роб Уилкинсон (Авс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Роб Уилкинсон (Авс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Роб Уилкинсон (Авс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Роб Уилкинсон (Авс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Омари Ахмедов (Рос) – Роб Уилкинсон (Авс) 25.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Омари Ахмедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Роб Уилкинсон (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Омари Ахмедов (Рос).

На чемпионский бой Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Роб Уилкинсон (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Омари Ахмедов (Рос)

Омари Ахмедов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Омари Ахмедов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Омари Ахмедов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Омари Ахмедов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Омари Ахмедов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Роб Уилкинсон (Авс)

Сейчас Роб Уилкинсон (Авс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Роб Уилкинсон (Авс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Роб Уилкинсон (Авс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Роб Уилкинсон (Авс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Роб Уилкинсон (Авс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го октября 2022 года

Несмотря на то, что Омари Ахмедов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Роб Уилкинсон (Авс) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Омари Ахмедов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Роб Уилкинсон (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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