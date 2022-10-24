Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.10.22)

Прогноз Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес (25 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес 25-го октября

25-го октября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Овчаренко/Орадини , а противостоять в этом поединке будет Бортолотти/Мартос Горнес.



Так как Овчаренко/Орадини в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бортолотти/Мартос Горнес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25-го октября. Но, доказать обратное Овчаренко/Орадини все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го октября откроет его противостояние Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бортолотти/Мартос Горнес может гордиться семью победами, а вот Овчаренко/Орадини имеет только пять выигранных встреч.

Овчаренко/Орадини

Этот турнир Овчаренко/Орадини проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Овчаренко/Орадини может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Овчаренко/Орадини однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Овчаренко/Орадини имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Овчаренко/Орадини левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Овчаренко/Орадини хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бортолотти/Мартос Горнес

На этом турнире Бортолотти/Мартос Горнес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бортолотти/Мартос Горнес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бортолотти/Мартос Горнес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бортолотти/Мартос Горнес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бортолотти/Мартос Горнес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бортолотти/Мартос Горнес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.10.22)

Овчаренко/Орадини

На данный момент Овчаренко/Орадини занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Овчаренко/Орадини снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Овчаренко/Орадини не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Овчаренко/Орадини не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Бортолотти/Мартос Горнес

Этот сезон Бортолотти/Мартос Горнес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бортолотти/Мартос Горнес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бортолотти/Мартос Горнес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бортолотти/Мартос Горнес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Овчаренко/Орадини — Бортолотти/Мартос Горнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Овчаренко/Орадини и Бортолотти/Мартос Горнес.



http://evolvegame.ru/cat2-613337-makkabi-maale-adumim-ramat-ha-sharon-prognoz-specialista-na-basketbol-25-10-22/