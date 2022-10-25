Прогноз Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер (26 октября), ставки и коэффициенты

Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. Прогноз, ставки на матч (26.10.22)

26 октября в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абдураимова/Марцинкевич , а противостоять в этом поединке будет Мэтьюз/Рийер.



26 октября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 16:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26 октября откроет его противостояние Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мэтьюз/Рийер может гордиться семью победами, а вот Абдураимова/Марцинкевич имеет только пять выигранных встреч.

Абдураимова/Марцинкевич

Этот турнир Абдураимова/Марцинкевич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Абдураимова/Марцинкевич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Абдураимова/Марцинкевич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Абдураимова/Марцинкевич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Абдураимова/Марцинкевич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Абдураимова/Марцинкевич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мэтьюз/Рийер

Во взрослом туре Мэтьюз/Рийер проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Мэтьюз/Рийер пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Мэтьюз/Рийер предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Мэтьюз/Рийер еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Абдураимова/Марцинкевич» — «Мэтьюз/Рийер»: прогноз автора

Длительное время Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.10.22)

Абдураимова/Марцинкевич

К данному турниру Абдураимова/Марцинкевич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Абдураимова/Марцинкевич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Абдураимова/Марцинкевич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Абдураимова/Марцинкевич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Абдураимова/Марцинкевич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Мэтьюз/Рийер

Несмотря на свой молодой возраст, Мэтьюз/Рийер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мэтьюз/Рийер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мэтьюз/Рийер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мэтьюз/Рийер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мэтьюз/Рийер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мэтьюз/Рийер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер: в ожидании «эйсов»

Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Абдураимова/Марцинкевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мэтьюз/Рийер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Абдураимова/Марцинкевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мэтьюз/Рийер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Абдураимова/Марцинкевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мэтьюз/Рийер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Абдураимова/Марцинкевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абдураимова/Марцинкевич — Мэтьюз/Рийер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Абдураимова/Марцинкевич и Мэтьюз/Рийер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Абдураимова/Марцинкевич и для Мэтьюз/Рийер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-584333-bendzhamin-petri-mehdi-sadaui-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-26-10-22/