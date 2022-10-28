Прогноз на бой Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад) 28.10.2022

«Альберт Ахмаев (Рос)» – «Асан Азизов (Тад)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад). На ринге его участники появятся в 17:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Альберт Ахмаев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 28.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад). По Москве начало данного поединка будет в 17:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад):

победа Альберт Ахмаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Асан Азизов (Тад) – 0

Прогноз на матч Альберт Ахмаев (Рос) – Асан Азизов (Тад) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Альберт Ахмаев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Асан Азизов (Тад), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Альберт Ахмаев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Альберт Ахмаев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Альберт Ахмаев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Альберт Ахмаев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Альберт Ахмаев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Асан Азизов (Тад) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Асан Азизов (Тад) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Асан Азизов (Тад) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Асан Азизов (Тад) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Асан Азизов (Тад) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Альберт Ахмаев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Альберт Ахмаев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Альберт Ахмаев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Альберт Ахмаев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Альберт Ахмаев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Асан Азизов (Тад) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Асан Азизов (Тад) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Асан Азизов (Тад) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Асан Азизов (Тад) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Асан Азизов (Тад) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Асан Азизов (Тад) должен задуматься о своей обороне.

Альберт Ахмаев (Рос) – Асан Азизов (Тад) 28.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Альберт Ахмаев (Рос) и Асан Азизов (Тад) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Альберт Ахмаев (Рос) и Асан Азизов (Тад) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Альберт Ахмаев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Асан Азизов (Тад) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Асан Азизов (Тад).

Альберт Ахмаев (Рос)

Альберт Ахмаев (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Альберт Ахмаев (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Альберт Ахмаев (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Альберт Ахмаев (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Альберт Ахмаев (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Асан Азизов (Тад)

Сейчас Асан Азизов (Тад) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Асан Азизов (Тад) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Асан Азизов (Тад) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Асан Азизов (Тад) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Асан Азизов (Тад) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Альберт Ахмаев (Рос) — Асан Азизов (Тад). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.10.2022

Спортивные эксперты считают, что Альберт Ахмаев (Рос) сейчас намного сильнее, чем Асан Азизов (Тад), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Альберт Ахмаев (Рос) и Асан Азизов (Тад) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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