Прогноз на бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) 29.10.2022

«Джордан Рейнольдс (Вел)» – «Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп)». 29.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го октября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джордан Рейнольдс (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) пройдет 29-го октября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джордан Рейнольдс (Вел) имеет две победы нокаутом, а Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп):

победа Джордан Рейнольдс (Вел) – 1.015, ничья – 41, победа Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) – 14

Прогноз на матч Джордан Рейнольдс (Вел) – Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) Бои, титульный бой, 29-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джордан Рейнольдс (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.015. А котировка на то, что Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) будет сильнее повысилась до 14.

История личных встреч

На данный момент Джордан Рейнольдс (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джордан Рейнольдс (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джордан Рейнольдс (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джордан Рейнольдс (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джордан Рейнольдс (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джордан Рейнольдс (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джордан Рейнольдс (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джордан Рейнольдс (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джордан Рейнольдс (Вел) валится с ног. К тому же, Джордан Рейнольдс (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джордан Рейнольдс (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джордан Рейнольдс (Вел) – Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) 29.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джордан Рейнольдс (Вел) и Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Джордан Рейнольдс (Вел) и Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джордан Рейнольдс (Вел) и Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джордан Рейнольдс (Вел) и Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Джордан Рейнольдс (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Джордан Рейнольдс (Вел) в данный момент сильнее, нежели Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джордан Рейнольдс (Вел)

Так как Джордан Рейнольдс (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джордан Рейнольдс (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джордан Рейнольдс (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джордан Рейнольдс (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп)

На данный момент Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го октября 2022 года

В этом поединке Джордан Рейнольдс (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Хосе Мануэль Лопес Клаверо (Исп) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джордан Рейнольдс (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat0-831905-al-kana-porto-suez-prognoz-professionala-na-futbol-28-10-22/

http://evolvegame.ru/cat1-585136-gurevapridankina-bubelitelukoshute-prognoz-i-stavki-ot-professionala-28-10-22/