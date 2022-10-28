Прогноз на бой Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл) 28-го октября 2022 года

«Ахмад Лаббан (Лив)» – «Карл Бус (Ирл)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28 октября должен состояться бой Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 28 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл). Это будет продолжаться вплоть до 21:20 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл):

победа Ахмад Лаббан (Лив) – 1.72, ничья – 50, победа Карл Бус (Ирл) – 2.098

Прогноз на матч Ахмад Лаббан (Лив) – Карл Бус (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 октября :

По коэффициенту 1.72 ставить на то, что выиграет Ахмад Лаббан (Лив) не очень выгодно, а вот Карл Бус (Ирл) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.098.

История личных встреч

На данный момент Ахмад Лаббан (Лив) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ахмад Лаббан (Лив) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ахмад Лаббан (Лив) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ахмад Лаббан (Лив) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Карл Бус (Ирл) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карл Бус (Ирл) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карл Бус (Ирл) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карл Бус (Ирл) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карл Бус (Ирл) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Ахмад Лаббан (Лив) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ахмад Лаббан (Лив) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ахмад Лаббан (Лив) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ахмад Лаббан (Лив) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ахмад Лаббан (Лив) валится с ног. К тому же, Ахмад Лаббан (Лив) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ахмад Лаббан (Лив) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Карл Бус (Ирл) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Карл Бус (Ирл) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Карл Бус (Ирл) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Карл Бус (Ирл) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ахмад Лаббан (Лив) – Карл Бус (Ирл) 28.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ахмад Лаббан (Лив) и Карл Бус (Ирл) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ахмад Лаббан (Лив) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Ахмад Лаббан (Лив) в данный момент сильнее, нежели Карл Бус (Ирл), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ахмад Лаббан (Лив)

Так как Ахмад Лаббан (Лив) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ахмад Лаббан (Лив) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ахмад Лаббан (Лив) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ахмад Лаббан (Лив) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Карл Бус (Ирл)

Уже несколько лет Карл Бус (Ирл) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Карл Бус (Ирл) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Карл Бус (Ирл) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ахмад Лаббан (Лив) — Карл Бус (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 октября

В этом поединке Ахмад Лаббан (Лив) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Карл Бус (Ирл), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ахмад Лаббан (Лив) будет намного сильнее, чем Карл Бус (Ирл), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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