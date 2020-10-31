Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла: ставим на двойные ошибки

Прогноз Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла (31.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла 31-го октября

31-го октября в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рохан Мехра , а противостоять в этом поединке будет Тирза Шашанк Машерла.



Судья теннисного матча Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Рохан Мехра имеет четыре победы, то Тирза Шашанк Машерла может похвастаться лишь двумя победами.



Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:30 по Москве Рохан Мехра выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Тирза Шашанк Машерла. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 31-го октября. Рохан Мехра не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Рохан Мехра

В этом сезоне Рохан Мехра демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Рохан Мехра снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Рохан Мехра является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Рохан Мехра не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Рохан Мехра еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тирза Шашанк Машерла

Нынешняя форма, которую демонстрирует Тирза Шашанк Машерла еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Тирза Шашанк Машерла постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Тирза Шашанк Машерла пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Тирза Шашанк Машерла не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Тирза Шашанк Машерла не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Рохан Мехра» — «Тирза Шашанк Машерла»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла 31-го октября

Рохан Мехра

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рохан Мехра, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рохан Мехра уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рохан Мехра старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рохан Мехра, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рохан Мехра не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рохан Мехра все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рохан Мехра точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тирза Шашанк Машерла

Несмотря на свой молодой возраст, Тирза Шашанк Машерла демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Тирза Шашанк Машерла уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Тирза Шашанк Машерла станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Тирза Шашанк Машерла, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Тирза Шашанк Машерла умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Тирза Шашанк Машерла имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла: ставим на двойные ошибки

Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рохан Мехра имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тирза Шашанк Машерла хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рохан Мехра. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тирза Шашанк Машерла умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рохан Мехра довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тирза Шашанк Машерла вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рохан Мехра.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рохан Мехра — Тирза Шашанк Машерла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рохан Мехра и Тирза Шашанк Машерла.



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