Прогноз на бой Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс) 04.11.2022

«Клей Уотерман (Авс)» – «Митчелл Уайтлоу (Авс)». 04.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Клей Уотерман (Авс) проведет 04 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Митчелл Уайтлоу (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 10:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 04 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс). Это будет продолжаться вплоть до 10:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс):

победа Клей Уотерман (Авс) – 0, ничья – 0, победа Митчелл Уайтлоу (Авс) – 0

Прогноз на матч Клей Уотерман (Авс) – Митчелл Уайтлоу (Авс) Бои, титульный бой, 04 ноября :

Так как Клей Уотерман (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Митчелл Уайтлоу (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Клей Уотерман (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Клей Уотерман (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Клей Уотерман (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Клей Уотерман (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Клей Уотерман (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Митчелл Уайтлоу (Авс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Митчелл Уайтлоу (Авс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Митчелл Уайтлоу (Авс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Митчелл Уайтлоу (Авс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Митчелл Уайтлоу (Авс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Клей Уотерман (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Клей Уотерман (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Клей Уотерман (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Клей Уотерман (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Митчелл Уайтлоу (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Митчелл Уайтлоу (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Митчелл Уайтлоу (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Митчелл Уайтлоу (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Клей Уотерман (Авс) – Митчелл Уайтлоу (Авс) 04.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Клей Уотерман (Авс) и Митчелл Уайтлоу (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Митчелл Уайтлоу (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Клей Уотерман (Авс)

Клей Уотерман (Авс) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Клей Уотерман (Авс) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Клей Уотерман (Авс) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Клей Уотерман (Авс) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Клей Уотерман (Авс) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Митчелл Уайтлоу (Авс)

Митчелл Уайтлоу (Авс) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Митчелл Уайтлоу (Авс) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Митчелл Уайтлоу (Авс) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Митчелл Уайтлоу (Авс) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Митчелл Уайтлоу (Авс) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс) собираются ставить на то, что сильнее будет Клей Уотерман (Авс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Клей Уотерман (Авс) — Митчелл Уайтлоу (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Клей Уотерман (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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