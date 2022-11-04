Прогноз на бой Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер) 05-го ноября 2022 года

«Ростам Ибрагим (Гер)» – «Арменак Ованнисян (Гер)». 05.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05.11.2022 должен состояться бой Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер) пройдет 05.11.2022, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ростам Ибрагим (Гер) имеет две победы нокаутом, а Арменак Ованнисян (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер):

победа Ростам Ибрагим (Гер) – 0, ничья – 0, победа Арменак Ованнисян (Гер) – 0

Прогноз на матч Ростам Ибрагим (Гер) – Арменак Ованнисян (Гер) Бои, титульный бой, 05.11.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ростам Ибрагим (Гер) станет победителем боя. Если выиграет Арменак Ованнисян (Гер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ростам Ибрагим (Гер) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ростам Ибрагим (Гер) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ростам Ибрагим (Гер) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ростам Ибрагим (Гер) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ростам Ибрагим (Гер) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Арменак Ованнисян (Гер) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Арменак Ованнисян (Гер) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Арменак Ованнисян (Гер) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Арменак Ованнисян (Гер) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Арменак Ованнисян (Гер) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Ростам Ибрагим (Гер) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ростам Ибрагим (Гер) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ростам Ибрагим (Гер) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ростам Ибрагим (Гер) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ростам Ибрагим (Гер) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ростам Ибрагим (Гер) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Арменак Ованнисян (Гер) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Арменак Ованнисян (Гер) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Арменак Ованнисян (Гер) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Арменак Ованнисян (Гер) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Арменак Ованнисян (Гер) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Арменак Ованнисян (Гер) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Арменак Ованнисян (Гер) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ростам Ибрагим (Гер) – Арменак Ованнисян (Гер) 05.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ростам Ибрагим (Гер) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Арменак Ованнисян (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ростам Ибрагим (Гер)

Ростам Ибрагим (Гер) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ростам Ибрагим (Гер) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ростам Ибрагим (Гер) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ростам Ибрагим (Гер) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ростам Ибрагим (Гер) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Арменак Ованнисян (Гер)

В своей карьере Арменак Ованнисян (Гер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Арменак Ованнисян (Гер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Арменак Ованнисян (Гер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Арменак Ованнисян (Гер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.11.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ростам Ибрагим (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ростам Ибрагим (Гер) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Ростам Ибрагим (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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