Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс: хозяева должны брать три очка

Прогноз Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс (08-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс 08.11.2022

08.11.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Кугэрз примет соперника по национальному первенству Северный Колорадо Биaрс.



В последней встрече баскетбольных клубов Хьюстон Кугэрз и Северный Колорадо Биaрс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 08.11.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Северный Колорадо Биaрс. Данный поединок будет сыгран 08.11.2022, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Северный Колорадо Биaрс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хьюстон Кугэрз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Хьюстон Кугэрз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Хьюстон Кугэрз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Хьюстон Кугэрз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Северный Колорадо Биaрс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Северный Колорадо Биaрс травмированы только игроки глубокого резерва.

«Хьюстон Кугэрз» — «Северный Колорадо Биaрс»: прогноз автора

На 08.11.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Северный Колорадо Биaрс удалось одержать победу у себя дома.



Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс (08.11.2022), ставки и коэффициенты

Хьюстон Кугэрз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Северный Колорадо Биaрс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северный Колорадо Биaрс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс пройдет 08.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хьюстон Кугэрз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хьюстон Кугэрз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Северный Колорадо Биaрс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хьюстон Кугэрз — Северный Колорадо Биaрс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Кугэрз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Хьюстон Кугэрз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Северный Колорадо Биaрс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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