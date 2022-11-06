Прогноз Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани (08 ноября), ставки и коэффициенты

Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.11.22)

08.11.2022 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бутулия/Вардхан , а противостоять в этом поединке будет Вирали-Муругесан/Яисингхани.



Так как теннисный поединок Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани пройдет уже 08.11.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бутулия/Вардхан на тот момент намного сильнее, нежели Вирали-Муругесан/Яисингхани.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08.11.2022 откроет его противостояние Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вирали-Муругесан/Яисингхани может гордиться семью победами, а вот Бутулия/Вардхан имеет только пять выигранных встреч.

Бутулия/Вардхан

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бутулия/Вардхан продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бутулия/Вардхан в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бутулия/Вардхан сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бутулия/Вардхан немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Вирали-Муругесан/Яисингхани

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вирали-Муругесан/Яисингхани на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вирали-Муругесан/Яисингхани демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вирали-Муругесан/Яисингхани имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вирали-Муругесан/Яисингхани намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вирали-Муругесан/Яисингхани не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вирали-Муругесан/Яисингхани будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вирали-Муругесан/Яисингхани и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вирали-Муругесан/Яисингхани умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани 08.11.2022

Бутулия/Вардхан

Бутулия/Вардхан не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бутулия/Вардхан любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бутулия/Вардхан умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бутулия/Вардхан не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бутулия/Вардхан умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вирали-Муругесан/Яисингхани

В этом сезоне Вирали-Муругесан/Яисингхани не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вирали-Муругесан/Яисингхани сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вирали-Муругесан/Яисингхани допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вирали-Муругесан/Яисингхани допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вирали-Муругесан/Яисингхани демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бутулия/Вардхан, и Вирали-Муругесан/Яисингхани неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бутулия/Вардхан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вирали-Муругесан/Яисингхани в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бутулия/Вардхан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вирали-Муругесан/Яисингхани сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бутулия/Вардхан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бутулия/Вардхан — Вирали-Муругесан/Яисингхани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бутулия/Вардхан и Вирали-Муругесан/Яисингхани проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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