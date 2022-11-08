Прогноз Чиен Сун Ло — Владимир Королёв (08-го ноября), ставки и коэффициенты

Чиен Сун Ло — Владимир Королёв. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.11.22)

08 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чиен Сун Ло , а противостоять в этом поединке будет Владимир Королёв.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08 ноября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Чиен Сун Ло — Владимир Королёв. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Чиен Сун Ло, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Чиен Сун Ло — Владимир Королёв. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Чиен Сун Ло имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Владимир Королёв. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Чиен Сун Ло имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Чиен Сун Ло

В этом сезоне Чиен Сун Ло демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Чиен Сун Ло снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Чиен Сун Ло является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Чиен Сун Ло не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Чиен Сун Ло еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Владимир Королёв

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Владимир Королёв имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Владимир Королёв демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Владимир Королёв не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Владимир Королёв не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Чиен Сун Ло и Владимир Королёв не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Чиен Сун Ло и Владимир Королёв. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Чиен Сун Ло — Владимир Королёв. Прогноз, ставки на матч(08.11.22)

Чиен Сун Ло

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Чиен Сун Ло, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Чиен Сун Ло уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Чиен Сун Ло старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Чиен Сун Ло, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Чиен Сун Ло не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Чиен Сун Ло все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Чиен Сун Ло точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Владимир Королёв

Владимир Королёв лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Владимир Королёв играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Владимир Королёв начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Владимир Королёв выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Владимир Королёв сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Чиен Сун Ло — Владимир Королёв Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Чиен Сун Ло и Владимир Королёв. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Чиен Сун Ло — Владимир Королёв: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Чиен Сун Ло и Владимир Королёв из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Владимир Королёв относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Владимир Королёв проводит второй или третий матч. А вот Чиен Сун Ло как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Чиен Сун Ло, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Чиен Сун Ло без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Чиен Сун Ло вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чиен Сун Ло — Владимир Королёв. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Чиен Сун Ло и Владимир Королёв.



http://evolvegame.ru/cat1-620401-matteo-arnaldi-brendon-nakashima-prognoz-specialista-na-tennis-08-11-22/