Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.11.22)

Прогноз Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано (10.11.2022), ставки и коэффициенты

Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано (10-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

10-го ноября 2022 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Норберт Гомбош , а противостоять в этом поединке будет Жоффрей Бланкано.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10-го ноября 2022 года, а его начало по МСК будет в 18:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Норберт Гомбош. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано запланирован организаторами турнира на 10-го ноября 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Норберт Гомбош имеет три победы при одном поражении.

Норберт Гомбош

В этом сезоне Норберт Гомбош имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Норберт Гомбош может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Норберт Гомбош еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Жоффрей Бланкано

На этом турнире Жоффрей Бланкано играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жоффрей Бланкано все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жоффрей Бланкано не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жоффрей Бланкано уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жоффрей Бланкано на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жоффрей Бланкано пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано впервые будут встречаться между собой. Если Норберт Гомбош уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жоффрей Бланкано пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Норберт Гомбош демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Норберт Гомбош – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.11.22)

Норберт Гомбош

Несмотря на внушительный возраст, Норберт Гомбош демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Норберт Гомбош гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Норберт Гомбош обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Норберт Гомбош снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Норберт Гомбош может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Жоффрей Бланкано

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Жоффрей Бланкано хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Жоффрей Бланкано никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Жоффрей Бланкано сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Жоффрей Бланкано всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Норберт Гомбош имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жоффрей Бланкано в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Норберт Гомбош превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жоффрей Бланкано сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Норберт Гомбош гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норберт Гомбош — Жоффрей Бланкано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Норберт Гомбош и Жоффрей Бланкано.



http://evolvegame.ru/cat2-621512-dominikanskaya-respublika-argentina-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-11-11-22/