Прогноз Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте (10-го ноября), ставки и коэффициенты

Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.11.22)

10 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантьяго Де Ла Фуенте , а противостоять в этом поединке будет Матиас Франко Дескотте.



Так как Сантьяго Де Ла Фуенте в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Матиас Франко Дескотте, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 10 ноября. Но, доказать обратное Сантьяго Де Ла Фуенте все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте:

До 10 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Сантьяго Де Ла Фуенте

В этом сезоне Сантьяго Де Ла Фуенте показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Сантьяго Де Ла Фуенте играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Сантьяго Де Ла Фуенте умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Сантьяго Де Ла Фуенте и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Сантьяго Де Ла Фуенте будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Сантьяго Де Ла Фуенте чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Матиас Франко Дескотте

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Матиас Франко Дескоттев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Матиас Франко Дескотте играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Матиас Франко Дескотте держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Матиас Франко Дескотте демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Матиас Франко Дескотте находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте (10 ноября), ставки и коэффициенты

Сантьяго Де Ла Фуенте

На этом турнире именно Сантьяго Де Ла Фуенте может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Сантьяго Де Ла Фуенте отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Сантьяго Де Ла Фуенте еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Сантьяго Де Ла Фуенте не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Матиас Франко Дескотте

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Матиас Франко Дескотте все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Матиас Франко Дескотте сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Матиас Франко Дескотте все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Матиас Франко Дескотте предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Матиас Франко Дескотте относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Матиас Франко Дескотте проводит второй или третий матч. А вот Сантьяго Де Ла Фуенте как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сантьяго Де Ла Фуенте, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сантьяго Де Ла Фуенте без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сантьяго Де Ла Фуенте вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Де Ла Фуенте — Матиас Франко Дескотте. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сантьяго Де Ла Фуенте и Матиас Франко Дескотте проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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