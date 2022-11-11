Прогноз на бой Наташа Джонас (Вел) — Мари Эве Дикаире (Кан) 13-го ноября 2022 года

«Наташа Джонас (Вел)» – «Мари Эве Дикаире (Кан)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го ноября должен состояться бой Наташа Джонас (Вел) — Мари Эве Дикаире (Кан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:15 по московскому времени Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Наташа Джонас (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наташа Джонас (Вел) — Мари Эве Дикаире (Кан):

победа Наташа Джонас (Вел) – 1.23, ничья – 26, победа Мари Эве Дикаире (Кан) – 4.06

Прогноз на матч Наташа Джонас (Вел) – Мари Эве Дикаире (Кан) Бои, титульный бой, 13-го ноября :

Ставки по коэффициенту 1.23 окажутся выигрышными, если Наташа Джонас (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Мари Эве Дикаире (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.06.

История личных встреч

В свои 32 года Наташа Джонас (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Наташа Джонас (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Наташа Джонас (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Наташа Джонас (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Наташа Джонас (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Мари Эве Дикаире (Кан) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мари Эве Дикаире (Кан) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мари Эве Дикаире (Кан) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мари Эве Дикаире (Кан) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мари Эве Дикаире (Кан) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Наташа Джонас (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Наташа Джонас (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Наташа Джонас (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Наташа Джонас (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Наташа Джонас (Вел) валится с ног. К тому же, Наташа Джонас (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Наташа Джонас (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Мари Эве Дикаире (Кан) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мари Эве Дикаире (Кан) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мари Эве Дикаире (Кан) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мари Эве Дикаире (Кан) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мари Эве Дикаире (Кан), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Наташа Джонас (Вел) – Мари Эве Дикаире (Кан) 13.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Наташа Джонас (Вел) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Наташа Джонас (Вел) — Мари Эве Дикаире (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мари Эве Дикаире (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Наташа Джонас (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Наташа Джонас (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Наташа Джонас (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Наташа Джонас (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Наташа Джонас (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Мари Эве Дикаире (Кан)

На данный момент Мари Эве Дикаире (Кан) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мари Эве Дикаире (Кан) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мари Эве Дикаире (Кан) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мари Эве Дикаире (Кан) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мари Эве Дикаире (Кан) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Наташа Джонас (Вел) — Мари Эве Дикаире (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го ноября

В настоящее время Наташа Джонас (Вел) и Мари Эве Дикаире (Кан) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Наташа Джонас (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Наташа Джонас (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Мари Эве Дикаире (Кан) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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