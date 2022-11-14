Прогноз Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес (15 ноября), ставки и коэффициенты

Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Прогноз, ставки на матч (15.11.22)

15.11.2022 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Баколод Бинго Плюс примет соперника по национальному первенству Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Баколод Бинго Плюс – Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 13:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 15.11.2022 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес.



Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес, запланированное на 15.11.2022. Поставить на матч можно будет до 13:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес была еще пять лет назад.

Баколод Бинго Плюс

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Баколод Бинго Плюс занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

Главный тренер баскетбольного клуба Баколод Бинго Плюс пообещал, что 15.11.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 13:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Прогноз, ставки на матч(15.11.22)

Баколод Бинго Плюс

В последние годы Баколод Бинго Плюс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Баколод Бинго Плюс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15.11.2022 сыграет матч против БК Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Баколод Бинго Плюс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Баколод Бинго Плюс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баколод Бинго Плюс — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Баколод Бинго Плюс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Баколод Бинго Плюс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Баколод Бинго Плюс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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