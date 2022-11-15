Прогноз на бой Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра) 16.11.2022

«Генади Жоржолиани (Гру)» – «Уолтер Чинчо мл. (Бра)». 16.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Генади Жоржолиани (Гру) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра) пройдет 16-го ноября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Генади Жоржолиани (Гру) имеет две победы нокаутом, а Уолтер Чинчо мл. (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра):

победа Генади Жоржолиани (Гру) – 0, ничья – 0, победа Уолтер Чинчо мл. (Бра) – 0

Прогноз на матч Генади Жоржолиани (Гру) – Уолтер Чинчо мл. (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го ноября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Генади Жоржолиани (Гру) не очень выгодно, а вот Уолтер Чинчо мл. (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Генади Жоржолиани (Гру) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Генади Жоржолиани (Гру) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Генади Жоржолиани (Гру) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Генади Жоржолиани (Гру) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Уолтер Чинчо мл. (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Уолтер Чинчо мл. (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Уолтер Чинчо мл. (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Уолтер Чинчо мл. (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Уолтер Чинчо мл. (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Генади Жоржолиани (Гру) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Генади Жоржолиани (Гру) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Генади Жоржолиани (Гру) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Генади Жоржолиани (Гру) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Генади Жоржолиани (Гру) валится с ног. К тому же, Генади Жоржолиани (Гру) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Генади Жоржолиани (Гру) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Уолтер Чинчо мл. (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Уолтер Чинчо мл. (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Уолтер Чинчо мл. (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Уолтер Чинчо мл. (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Уолтер Чинчо мл. (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Генади Жоржолиани (Гру) – Уолтер Чинчо мл. (Бра) 16.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Генади Жоржолиани (Гру) и Уолтер Чинчо мл. (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Генади Жоржолиани (Гру) и Уолтер Чинчо мл. (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Генади Жоржолиани (Гру) и Уолтер Чинчо мл. (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Генади Жоржолиани (Гру) и Уолтер Чинчо мл. (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Генади Жоржолиани (Гру) и Уолтер Чинчо мл. (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Генади Жоржолиани (Гру) будет намного сильнее, чем Уолтер Чинчо мл. (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Уолтер Чинчо мл. (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Генади Жоржолиани (Гру)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Генади Жоржолиани (Гру) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Генади Жоржолиани (Гру) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Генади Жоржолиани (Гру) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Генади Жоржолиани (Гру) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Уолтер Чинчо мл. (Бра)

Уже несколько лет Уолтер Чинчо мл. (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Уолтер Чинчо мл. (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Уолтер Чинчо мл. (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Генади Жоржолиани (Гру) — Уолтер Чинчо мл. (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го ноября 2022 года

Вряд ли Генади Жоржолиани (Гру) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Уолтер Чинчо мл. (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Генади Жоржолиани (Гру) будет намного сильнее, чем Уолтер Чинчо мл. (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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