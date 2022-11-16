Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (16-го ноября), ставки и коэффициенты

Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) (16 ноября), ставки и коэффициенты

16 ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Радфорд Хайлендерс (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 16 ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Игра, которая начнется в 19:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен):

В 19:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Радфорд Хайлендерс (жен) и Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 16 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Радфорд Хайлендерс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Радфорд Хайлендерс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Радфорд Хайлендерс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

Баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16 ноября. На этот раз соперником хозяев будет Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен), так что в 19:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) 16 ноября

Радфорд Хайлендерс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Радфорд Хайлендерс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) пройдет 16 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Радфорд Хайлендерс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Радфорд Хайлендерс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Радфорд Хайлендерс (жен) — Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Радфорд Хайлендерс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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