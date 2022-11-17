Прогноз Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия. Прогноз, ставки на матч (17.11.22)

17-го ноября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Еспиноза/Ямачкин , а противостоять в этом поединке будет Монрой/Торрес Мурсия.



Так как Еспиноза/Ямачкин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Монрой/Торрес Мурсия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го ноября. Но, доказать обратное Еспиноза/Ямачкин все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия, которая пройдет 17-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 23:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Еспиноза/Ямачкин

В этом сезоне Еспиноза/Ямачкин показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Еспиноза/Ямачкин сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Еспиноза/Ямачкин еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Еспиноза/Ямачкин обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Еспиноза/Ямачкин играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Еспиноза/Ямачкин любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Монрой/Торрес Мурсия

Монрой/Торрес Мурсия имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Монрой/Торрес Мурсия уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Монрой/Торрес Мурсия умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Монрой/Торрес Мурсия обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Монрой/Торрес Мурсия проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия 17-го ноября

Еспиноза/Ямачкин

На этом турнире именно Еспиноза/Ямачкин может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Еспиноза/Ямачкин отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Еспиноза/Ямачкин еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Еспиноза/Ямачкин не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Монрой/Торрес Мурсия

В этом сезоне Монрой/Торрес Мурсия действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Монрой/Торрес Мурсия обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Монрой/Торрес Мурсия не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Монрой/Торрес Мурсия не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Монрой/Торрес Мурсия имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Еспиноза/Ямачкин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Монрой/Торрес Мурсия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Еспиноза/Ямачкин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Еспиноза/Ямачкин — Монрой/Торрес Мурсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Еспиноза/Ямачкин и Монрой/Торрес Мурсия. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Еспиноза/Ямачкин и для Монрой/Торрес Мурсия, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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