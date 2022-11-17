Прогноз на бой Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США) 19.11.2022

«Джонатан Уильямс (США)» – «Ник Делахауссей (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США) на 19-го ноября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джонатан Уильямс (США) и Ник Делахауссей (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Джонатан Уильямс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ник Делахауссей (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США):

победа Джонатан Уильямс (США) – 0, ничья – 0, победа Ник Делахауссей (США) – 0

Прогноз на матч Джонатан Уильямс (США) – Ник Делахауссей (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джонатан Уильямс (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ник Делахауссей (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джонатан Уильямс (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джонатан Уильямс (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джонатан Уильямс (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джонатан Уильямс (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джонатан Уильямс (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джонатан Уильямс (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ник Делахауссей (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ник Делахауссей (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ник Делахауссей (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ник Делахауссей (США) должен быть в хорошей физической форме. Ник Делахауссей (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джонатан Уильямс (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джонатан Уильямс (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джонатан Уильямс (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джонатан Уильямс (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джонатан Уильямс (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джонатан Уильямс (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ник Делахауссей (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ник Делахауссей (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ник Делахауссей (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ник Делахауссей (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ник Делахауссей (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джонатан Уильямс (США) – Ник Делахауссей (США) 19.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джонатан Уильямс (США) и Ник Делахауссей (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джонатан Уильямс (США) и Ник Делахауссей (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ник Делахауссей (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ник Делахауссей (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джонатан Уильямс (США)

Как бы Джонатан Уильямс (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джонатан Уильямс (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джонатан Уильямс (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джонатан Уильямс (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джонатан Уильямс (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Ник Делахауссей (США)

Прошлый бой Ник Делахауссей (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ник Делахауссей (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ник Делахауссей (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ник Делахауссей (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джонатан Уильямс (США) — Ник Делахауссей (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джонатан Уильямс (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джонатан Уильямс (США) и Ник Делахауссей (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джонатан Уильямс (США) выиграет с помощью нокаута.

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