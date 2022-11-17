Прогноз на бой Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра) 19-го ноября 2022 года

«Джастин Ветцелл (США)» – «Рафаэль ду Насименто (Бра)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19-го ноября состоится интересный поединок Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 19-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра):

победа Джастин Ветцелл (США) – 1.245, ничья – 66, победа Рафаэль ду Насименто (Бра) – 4

Прогноз на матч Джастин Ветцелл (США) – Рафаэль ду Насименто (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Джастин Ветцелл (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.245. А котировка на то, что Рафаэль ду Насименто (Бра) будет сильнее повысилась до 4.

История личных встреч

В свои 32 года Джастин Ветцелл (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джастин Ветцелл (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джастин Ветцелл (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джастин Ветцелл (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джастин Ветцелл (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Рафаэль ду Насименто (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рафаэль ду Насименто (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рафаэль ду Насименто (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рафаэль ду Насименто (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рафаэль ду Насименто (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джастин Ветцелл (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джастин Ветцелл (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джастин Ветцелл (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джастин Ветцелл (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джастин Ветцелл (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джастин Ветцелл (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Рафаэль ду Насименто (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рафаэль ду Насименто (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рафаэль ду Насименто (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рафаэль ду Насименто (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рафаэль ду Насименто (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джастин Ветцелл (США) – Рафаэль ду Насименто (Бра) 19.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джастин Ветцелл (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джастин Ветцелл (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джастин Ветцелл (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джастин Ветцелл (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джастин Ветцелл (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джастин Ветцелл (США) выиграет бой.

Титульный бой Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Рафаэль ду Насименто (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джастин Ветцелл (США)

На самом деле Джастин Ветцелл (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джастин Ветцелл (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джастин Ветцелл (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джастин Ветцелл (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джастин Ветцелл (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Рафаэль ду Насименто (Бра)

Никаких высот Рафаэль ду Насименто (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Рафаэль ду Насименто (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Рафаэль ду Насименто (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Рафаэль ду Насименто (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джастин Ветцелл (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джастин Ветцелл (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Джастин Ветцелл (США) легко справится с таким соперником, как Рафаэль ду Насименто (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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