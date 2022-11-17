Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.22)

Прогноз Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева (18 ноября), ставки и коэффициенты

Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева (18.11.2022), ставки и коэффициенты

18.11.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колменья/Чирич Багарич , а противостоять в этом поединке будет Гаврила/Каратанчева.



18.11.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Колменья/Чирич Багарич может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18.11.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гаврила/Каратанчева, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гаврила/Каратанчева выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Колменья/Чирич Багарич

Этот турнир Колменья/Чирич Багарич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Колменья/Чирич Багарич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Колменья/Чирич Багарич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Колменья/Чирич Багарич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Колменья/Чирич Багарич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Колменья/Чирич Багарич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гаврила/Каратанчева

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гаврила/Каратанчева на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гаврила/Каратанчева демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гаврила/Каратанчева имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гаврила/Каратанчева намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гаврила/Каратанчева не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гаврила/Каратанчева будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гаврила/Каратанчева и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гаврила/Каратанчева умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.22)

Колменья/Чирич Багарич

К данному турниру Колменья/Чирич Багарич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Колменья/Чирич Багарич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Колменья/Чирич Багарич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Колменья/Чирич Багарич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Колменья/Чирич Багарич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гаврила/Каратанчева

Выступать в зале Гаврила/Каратанчева не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гаврила/Каратанчева старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гаврила/Каратанчева принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гаврила/Каратанчева демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гаврила/Каратанчева даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гаврила/Каратанчева хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гаврила/Каратанчева относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гаврила/Каратанчева проводит второй или третий матч. А вот Колменья/Чирич Багарич как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Колменья/Чирич Багарич, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Колменья/Чирич Багарич без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Колменья/Чирич Багарич вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колменья/Чирич Багарич — Гаврила/Каратанчева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Колменья/Чирич Багарич и Гаврила/Каратанчева проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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