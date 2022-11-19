Прогноз на бой Арсен Гоуламирян (Арм) — Алексей Егоров (Рос) 19-го ноября

«Арсен Гоуламирян (Арм)» – «Алексей Егоров (Рос)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19.11.2022 состоится интересный поединок Арсен Гоуламирян (Арм) — Алексей Егоров (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Арсен Гоуламирян (Арм) — Алексей Егоров (Рос) пройдет 19.11.2022, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Арсен Гоуламирян (Арм) имеет две победы нокаутом, а Алексей Егоров (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арсен Гоуламирян (Арм) — Алексей Егоров (Рос):

победа Арсен Гоуламирян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Алексей Егоров (Рос) – 0

Прогноз на матч Арсен Гоуламирян (Арм) – Алексей Егоров (Рос) Бои, титульный бой, 19.11.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Арсен Гоуламирян (Арм) не очень выгодно, а вот Алексей Егоров (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Арсен Гоуламирян (Арм) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Арсен Гоуламирян (Арм) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Арсен Гоуламирян (Арм) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Арсен Гоуламирян (Арм) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Арсен Гоуламирян (Арм) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Алексей Егоров (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алексей Егоров (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алексей Егоров (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алексей Егоров (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алексей Егоров (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Арсен Гоуламирян (Арм) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Арсен Гоуламирян (Арм) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Арсен Гоуламирян (Арм) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Арсен Гоуламирян (Арм) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Алексей Егоров (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алексей Егоров (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алексей Егоров (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алексей Егоров (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алексей Егоров (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алексей Егоров (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Арсен Гоуламирян (Арм) – Алексей Егоров (Рос) 19.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Арсен Гоуламирян (Арм) является очевидным фаворитом, ведь Алексей Егоров (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Арсен Гоуламирян (Арм) в данный момент сильнее, нежели Алексей Егоров (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Арсен Гоуламирян (Арм)

Как бы Арсен Гоуламирян (Арм) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Арсен Гоуламирян (Арм) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Арсен Гоуламирян (Арм) дрался на ринге только с представителями своей страны. Арсен Гоуламирян (Арм) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Арсен Гоуламирян (Арм) совершенно не работает над собственной защитой.

Алексей Егоров (Рос)

Прошлый бой Алексей Егоров (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Алексей Егоров (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Алексей Егоров (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Алексей Егоров (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Арсен Гоуламирян (Арм) — Алексей Егоров (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 19.11.2022

Несмотря на то, что Арсен Гоуламирян (Арм) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Алексей Егоров (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Арсен Гоуламирян (Арм) и Алексей Егоров (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Арсен Гоуламирян (Арм) выиграет бой.

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