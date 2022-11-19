Прогноз Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) (19-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч (19.11.22)

19.11.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) примет соперника по национальному первенству Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен).



В 04:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Алабама Стэйт Хорнетс (жен) – Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 19.11.2022, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен).



Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Алабама Стэйт Хорнетс (жен) и Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 19.11.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Алабама Стэйт Хорнетс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Алабама Стэйт Хорнетс (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Алабама Стэйт Хорнетс (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

WNCAA, Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

На 19.11.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) 19.11.2022

Алабама Стэйт Хорнетс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Алабама Стэйт Хорнетс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен), который должен пройти 19.11.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Алабама Стэйт Хорнетс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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