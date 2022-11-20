Прогноз Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен) (20.11.2022), ставки и коэффициенты

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Канады (20.11.22)

20.11.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) примет соперника по национальному первенству Тринити Уэстерн Спартанс (жен).



20.11.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) – Тринити Уэстерн Спартанс (жен), который начнется в 04:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) намерены 20.11.2022 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Тринити Уэстерн Спартанс (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Тринити Уэстерн Спартанс (жен)

В составе баскетбольного клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Тринити Уэстерн Спартанс (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

На 20.11.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен) 20.11.2022

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен)

В последние годы Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Тринити Уэстерн Спартанс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен) пройдет 20.11.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Тринити Уэстерн Спартанс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) — Тринити Уэстерн Спартанс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Тринити Уэстерн Спартанс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Тринити Уэстерн Спартанс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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