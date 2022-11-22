Прогноз Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда (22-го ноября), ставки и коэффициенты

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда. Прогноз, ставки на матч (22.11.22)

22-го ноября 2022 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Аванесян/Фита Болуда.



Так как теннисный поединок Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда пройдет уже 22-го ноября 2022 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз на тот момент намного сильнее, нежели Аванесян/Фита Болуда.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го ноября 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:30 по Москве, пока не начался поединок. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Аванесян/Фита Болуда еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аванесян/Фита Болуда

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Аванесян/Фита Болуда в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Аванесян/Фита Болуда уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Аванесян/Фита Болуда уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Аванесян/Фита Болуда обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Бузас Манейро/Ромеро Гормаз» — «Аванесян/Фита Болуда»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Аванесян/Фита Болуда. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.11.22)

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бузас Манейро/Ромеро Гормаз точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аванесян/Фита Болуда

Выступать в зале Аванесян/Фита Болуда не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Аванесян/Фита Болуда старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Аванесян/Фита Болуда принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Аванесян/Фита Болуда демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Аванесян/Фита Болуда даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Аванесян/Фита Болуда хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Аванесян/Фита Болуда. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Аванесян/Фита Болуда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аванесян/Фита Болуда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бузас Манейро/Ромеро Гормаз превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аванесян/Фита Болуда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Аванесян/Фита Болуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Аванесян/Фита Болуда.



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