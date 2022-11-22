Прогноз Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия (22.11.2022), ставки и коэффициенты

Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Прогноз, ставки на матч (22.11.22)

22.11.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хромачева/Шиманович , а противостоять в этом поединке будет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия.



Хромачева/Шиманович сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 22.11.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, которая пройдет 22.11.2022 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хромачева/Шиманович

По непонятным причинам Хромачева/Шиманович в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Хромачева/Шиманович теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Хромачева/Шиманович занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Хромачева/Шиманович играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Хромачева/Шиманович имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

На этом турнире Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.11.22)

Хромачева/Шиманович

На этом турнире именно Хромачева/Шиманович может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Хромачева/Шиманович отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Хромачева/Шиманович еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Хромачева/Шиманович не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Выступать в зале Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хромачева/Шиманович и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хромачева/Шиманович и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хромачева/Шиманович и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хромачева/Шиманович и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия проводит второй или третий матч. А вот Хромачева/Шиманович как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хромачева/Шиманович, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хромачева/Шиманович без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хромачева/Шиманович вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хромачева/Шиманович — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хромачева/Шиманович и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хромачева/Шиманович, и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-594633-stavki-na-match-zanellatohimenes-lealeskiki-prognoz-na-tennis-ot-22-11-22/