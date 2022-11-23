Прогноз Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани (23 ноября), ставки и коэффициенты

Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани. Прогноз, ставки на матч (23.11.22)

23.11.2022 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Осиан Бабель , а противостоять в этом поединке будет Мария Виттория Вивиани.



В 13:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 23.11.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Осиан Бабель имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23.11.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мария Виттория Вивиани. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Осиан Бабель имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Осиан Бабель

Этот турнир Осиан Бабель проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Осиан Бабель может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Осиан Бабель однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Осиан Бабель имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Осиан Бабель левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Осиан Бабель хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мария Виттория Вивиани

На этом турнире Мария Виттория Вивиани выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мария Виттория Вивиани снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мария Виттория Вивиани чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мария Виттория Вивиани уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мария Виттория Вивиани зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани

Длительное время Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани 23.11.2022

Осиан Бабель

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Осиан Бабель выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Осиан Бабель всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Осиан Бабель уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Осиан Бабель занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Осиан Бабель больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Осиан Бабель имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мария Виттория Вивиани

Выступать в зале Мария Виттория Вивиани не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мария Виттория Вивиани старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мария Виттория Вивиани принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мария Виттория Вивиани демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мария Виттория Вивиани даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мария Виттория Вивиани хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Осиан Бабель имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мария Виттория Вивиани в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Осиан Бабель превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мария Виттория Вивиани сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Осиан Бабель гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Осиан Бабель — Мария Виттория Вивиани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Осиан Бабель и Мария Виттория Вивиани проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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