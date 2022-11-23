Прогноз Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч (23.11.22)

23-го ноября 2022 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Алмейда/Де Лима , а противостоять в этом поединке будет Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова.



23-го ноября 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Де Алмейда/Де Лима имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го ноября 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Де Алмейда/Де Лима имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Де Алмейда/Де Лима

Де Алмейда/Де Лима отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Де Алмейда/Де Лима проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Де Алмейда/Де Лима проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Де Алмейда/Де Лима играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Де Алмейда/Де Лима больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова (23-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Де Алмейда/Де Лима

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Де Алмейда/Де Лима выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Де Алмейда/Де Лима всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Де Алмейда/Де Лима уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Де Алмейда/Де Лима занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Де Алмейда/Де Лима больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Де Алмейда/Де Лима имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова

Несмотря на свой молодой возраст, Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Алмейда/Де Лима — Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Де Алмейда/Де Лима и Монзон/Хуэртас Дель Пино Кордова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-594908-enrike-rosha-mohamed-ali-abibsi-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-23-11-22/