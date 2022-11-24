Прогноз Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски (24-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски. Прогноз, ставки на матч (24.11.22)

24 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Биттун Кузмин/Вехнельт , а противостоять в этом поединке будет Зайрич/Печковски.



Так как Биттун Кузмин/Вехнельт в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Зайрич/Печковски, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24 ноября. Но, доказать обратное Биттун Кузмин/Вехнельт все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 24 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Биттун Кузмин/Вехнельт

На данный момент Биттун Кузмин/Вехнельт является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Биттун Кузмин/Вехнельт однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Биттун Кузмин/Вехнельт демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Биттун Кузмин/Вехнельт хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Биттун Кузмин/Вехнельт часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Зайрич/Печковски

Зайрич/Печковски имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Зайрич/Печковски уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Зайрич/Печковски умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Зайрич/Печковски обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Зайрич/Печковски проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Биттун Кузмин/Вехнельт» — «Зайрич/Печковски»: прогноз автора

Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски. Прогноз, ставки на матч(24.11.22)

Биттун Кузмин/Вехнельт

К данному турниру Биттун Кузмин/Вехнельт подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Биттун Кузмин/Вехнельт находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Биттун Кузмин/Вехнельт не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Биттун Кузмин/Вехнельт старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Биттун Кузмин/Вехнельт демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Зайрич/Печковски

Зайрич/Печковски лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Зайрич/Печковски играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Зайрич/Печковски начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Зайрич/Печковски выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Зайрич/Печковски сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски: ставим на двойные ошибки

Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Биттун Кузмин/Вехнельт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зайрич/Печковски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Биттун Кузмин/Вехнельт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зайрич/Печковски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Биттун Кузмин/Вехнельт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зайрич/Печковски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Биттун Кузмин/Вехнельт.

СЕГОДНЯ МАТЧ Биттун Кузмин/Вехнельт — Зайрич/Печковски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Биттун Кузмин/Вехнельт и Зайрич/Печковски проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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