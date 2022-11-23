Прогноз Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен) (24-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен). Прогноз, ставки на матч (24.11.22)

24-го ноября 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) примет соперника по национальному первенству Маршалл Тандеринг Херд (жен).



В 03:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Норфолк Стэйт Спартанс (жен) и Маршалл Тандеринг Херд (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 24-го ноября 2022 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Норфолк Стэйт Спартанс (жен) и Маршалл Тандеринг Херд (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 24-го ноября 2022 года. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Норфолк Стэйт Спартанс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Норфолк Стэйт Спартанс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Маршалл Тандеринг Херд (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен)

На 24-го ноября 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен) (24-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Норфолк Стэйт Спартанс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Норфолк Стэйт Спартанс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Маршалл Тандеринг Херд (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Маршалл Тандеринг Херд (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен) пройдет 24-го ноября 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Норфолк Стэйт Спартанс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Норфолк Стэйт Спартанс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норфолк Стэйт Спартанс (жен) — Маршалл Тандеринг Херд (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Норфолк Стэйт Спартанс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Норфолк Стэйт Спартанс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Маршалл Тандеринг Херд (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Маршалл Тандеринг Херд (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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