Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос: в ожидании «эйсов»

Прогноз Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос (25-го ноября), ставки и коэффициенты

Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос (25 ноября), ставки и коэффициенты

25 ноября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коуто Лурейро/Хеиде , а противостоять в этом поединке будет Пинто/Сарайва Дос Сантос.



В 02:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Коуто Лурейро/Хеиде и Пинто/Сарайва Дос Сантос. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 25 ноября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Коуто Лурейро/Хеиде имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Пинто/Сарайва Дос Сантос. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Коуто Лурейро/Хеиде имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Коуто Лурейро/Хеиде

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коуто Лурейро/Хеиде находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коуто Лурейро/Хеиде является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коуто Лурейро/Хеиде умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коуто Лурейро/Хеиде обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коуто Лурейро/Хеиде может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Пинто/Сарайва Дос Сантос

На этом турнире Пинто/Сарайва Дос Сантос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Пинто/Сарайва Дос Сантос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Пинто/Сарайва Дос Сантос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Пинто/Сарайва Дос Сантос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Пинто/Сарайва Дос Сантос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Коуто Лурейро/Хеиде» — «Пинто/Сарайва Дос Сантос»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос 25 ноября

Коуто Лурейро/Хеиде

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Коуто Лурейро/Хеиде, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Коуто Лурейро/Хеиде уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Коуто Лурейро/Хеиде старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Коуто Лурейро/Хеиде, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Коуто Лурейро/Хеиде не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Коуто Лурейро/Хеиде все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Коуто Лурейро/Хеиде точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пинто/Сарайва Дос Сантос

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пинто/Сарайва Дос Сантос хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пинто/Сарайва Дос Сантос никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пинто/Сарайва Дос Сантос сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пинто/Сарайва Дос Сантос всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Коуто Лурейро/Хеиде и Пинто/Сарайва Дос Сантос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос: в ожидании «эйсов»

Коуто Лурейро/Хеиде и Пинто/Сарайва Дос Сантос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коуто Лурейро/Хеиде имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пинто/Сарайва Дос Сантос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коуто Лурейро/Хеиде. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пинто/Сарайва Дос Сантос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коуто Лурейро/Хеиде довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пинто/Сарайва Дос Сантос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коуто Лурейро/Хеиде.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коуто Лурейро/Хеиде — Пинто/Сарайва Дос Сантос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коуто Лурейро/Хеиде и Пинто/Сарайва Дос Сантос. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коуто Лурейро/Хеиде и для Пинто/Сарайва Дос Сантос, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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