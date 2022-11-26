Прогноз на бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра) 26-го ноября

«Шейн Бургос (США)» – «Марлон Мораэш (Бра)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го ноября должен состояться бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шейн Бургос (США) и Марлон Мораэш (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Шейн Бургос (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26-го ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марлон Мораэш (Бра), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра):

победа Шейн Бургос (США) – 0, ничья – 0, победа Марлон Мораэш (Бра) – 0

Прогноз на матч Шейн Бургос (США) – Марлон Мораэш (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го ноября :

Букмекерские конторы на бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шейн Бургос (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шейн Бургос (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шейн Бургос (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шейн Бургос (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шейн Бургос (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шейн Бургос (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Марлон Мораэш (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марлон Мораэш (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марлон Мораэш (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марлон Мораэш (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Марлон Мораэш (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Шейн Бургос (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шейн Бургос (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шейн Бургос (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шейн Бургос (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шейн Бургос (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шейн Бургос (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Марлон Мораэш (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марлон Мораэш (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марлон Мораэш (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марлон Мораэш (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марлон Мораэш (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марлон Мораэш (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Шейн Бургос (США) – Марлон Мораэш (Бра) 26.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шейн Бургос (США) и Марлон Мораэш (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шейн Бургос (США) и Марлон Мораэш (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Шейн Бургос (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Марлон Мораэш (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шейн Бургос (США)

На самом деле Шейн Бургос (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Шейн Бургос (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Шейн Бургос (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Шейн Бургос (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Шейн Бургос (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Марлон Мораэш (Бра)

Марлон Мораэш (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Марлон Мораэш (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Марлон Мораэш (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Марлон Мораэш (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Марлон Мораэш (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Шейн Бургос (США) — Марлон Мораэш (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Шейн Бургос (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Шейн Бургос (США) сейчас находится на пике формы, так что Марлон Мораэш (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шейн Бургос (США).

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