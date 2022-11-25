Прогноз на бой Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра) 26-го ноября 2022 года

«Кайла Харрисон (США)» – «Ларисса Морейра Пачеко (Бра)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра) на 26 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кайла Харрисон (США) и Ларисса Морейра Пачеко (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Стало известно, что именно 26 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра):

победа Кайла Харрисон (США) – 0, ничья – 0, победа Ларисса Морейра Пачеко (Бра) – 0

Прогноз на матч Кайла Харрисон (США) – Ларисса Морейра Пачеко (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26 ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кайла Харрисон (США) станет победителем боя. Если выиграет Ларисса Морейра Пачеко (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Кайла Харрисон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кайла Харрисон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кайла Харрисон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кайла Харрисон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кайла Харрисон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кайла Харрисон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кайла Харрисон (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Ларисса Морейра Пачеко (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ларисса Морейра Пачеко (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ларисса Морейра Пачеко (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ларисса Морейра Пачеко (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ларисса Морейра Пачеко (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Кайла Харрисон (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кайла Харрисон (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кайла Харрисон (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кайла Харрисон (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кайла Харрисон (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кайла Харрисон (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Ларисса Морейра Пачеко (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ларисса Морейра Пачеко (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ларисса Морейра Пачеко (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ларисса Морейра Пачеко (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ларисса Морейра Пачеко (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ларисса Морейра Пачеко (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ларисса Морейра Пачеко (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайла Харрисон (США) – Ларисса Морейра Пачеко (Бра) 26.11.22

Появление на ринге таких бойцов, как Кайла Харрисон (США) и Ларисса Морейра Пачеко (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кайла Харрисон (США) и Ларисса Морейра Пачеко (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Кайла Харрисон (США) и Ларисса Морейра Пачеко (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кайла Харрисон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ларисса Морейра Пачеко (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ларисса Морейра Пачеко (Бра) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ларисса Морейра Пачеко (Бра).

Кайла Харрисон (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Кайла Харрисон (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Кайла Харрисон (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Кайла Харрисон (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Кайла Харрисон (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Ларисса Морейра Пачеко (Бра)

Уже несколько лет Ларисса Морейра Пачеко (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ларисса Морейра Пачеко (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ларисса Морейра Пачеко (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Кайла Харрисон (США) — Ларисса Морейра Пачеко (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26 ноября

В этом поединке Кайла Харрисон (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ларисса Морейра Пачеко (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кайла Харрисон (США) и Ларисса Морейра Пачеко (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кайла Харрисон (США) выиграет с помощью нокаута.

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