Прогноз на бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США) 27-го ноября

«Диллиан Уайт (Вел)» – «Джермейн Франклин (США)». 27.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27 ноября должен состояться бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Диллиан Уайт (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США):

победа Диллиан Уайт (Вел) – 1.07, ничья – 26, победа Джермейн Франклин (США) – 8.6

Прогноз на матч Диллиан Уайт (Вел) – Джермейн Франклин (США) Бои, титульный бой, 27 ноября :

Ставки по коэффициенту 1.07 окажутся выигрышными, если Диллиан Уайт (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Джермейн Франклин (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.6.

История личных встреч

На профессиональном ринге Диллиан Уайт (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Диллиан Уайт (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Диллиан Уайт (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Диллиан Уайт (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Диллиан Уайт (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Джермейн Франклин (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джермейн Франклин (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джермейн Франклин (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джермейн Франклин (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джермейн Франклин (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Диллиан Уайт (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Диллиан Уайт (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Диллиан Уайт (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Диллиан Уайт (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Диллиан Уайт (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Джермейн Франклин (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джермейн Франклин (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джермейн Франклин (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джермейн Франклин (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джермейн Франклин (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джермейн Франклин (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джермейн Франклин (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Диллиан Уайт (Вел) – Джермейн Франклин (США) 27.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Диллиан Уайт (Вел) и Джермейн Франклин (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джермейн Франклин (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джермейн Франклин (США).

Диллиан Уайт (Вел)

Диллиан Уайт (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Диллиан Уайт (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Диллиан Уайт (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Диллиан Уайт (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Диллиан Уайт (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джермейн Франклин (США)

Никаких высот Джермейн Франклин (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джермейн Франклин (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джермейн Франклин (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джермейн Франклин (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 27 ноября

На титульный бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Диллиан Уайт (Вел) — Джермейн Франклин (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Диллиан Уайт (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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