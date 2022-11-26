Рига 3×3 — Гонконг 3×3. Прогноз, ставки на матч(26.11.22)

Прогноз Рига 3×3 — Гонконг 3×3 (26-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Рига 3×3 — Гонконг 3×3 (26-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

26-го ноября 2022 года в 10:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур, в котором на своей площадке местный клуб Рига 3×3 примет соперника по национальному первенству Гонконг 3×3.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Рига 3×3 – Гонконг 3×3, запланированный на 26-го ноября 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 10:15 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Гонконг 3×3, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Рига 3×3 — Гонконг 3×3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Рига 3×3 — Гонконг 3×3 состоится 26-го ноября 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:15 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Рига 3×3, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Рига 3×3

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Рига 3×3 уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Рига 3×3 подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Рига 3×3 старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Гонконг 3×3

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Гонконг 3×3 пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Гонконг 3×3 сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Рига 3×3 — Гонконг 3×3. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 26-го ноября 2022 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Рига 3×3 — Гонконг 3×3, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 10:15 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Рига 3×3 — Гонконг 3×3. Прогноз, ставки на матч(26.11.22)

Рига 3×3

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Рига 3×3 наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Рига 3×3 сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Рига 3×3 всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Рига 3×3 бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гонконг 3×3

После того, как баскетбольный клуб Гонконг 3×3 проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Гонконг 3×3 хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Гонконг 3×3 продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Рига 3×3 — Гонконг 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26-го ноября 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Рига 3×3 — Гонконг 3×3, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:15 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Рига 3×3 — Гонконг 3×3: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Рига 3×3 провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Рига 3×3 показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Рига 3×3 и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Гонконг 3×3 все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Гонконг 3×3 также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Гонконг 3×3 продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рига 3×3 — Гонконг 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Рига 3×3 уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Рига 3×3 пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Рига 3×3 составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Гонконг 3×3 находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гонконг 3×3 сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гонконг 3×3 действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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