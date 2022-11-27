Прогноз Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго (27.11.2022), ставки и коэффициенты

Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Прогноз, ставки на матч (27.11.22)

27 ноября в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Эмпакадорес де ла Палма примет соперника по национальному первенству Сентаурос де Висенте Геррреро Дго.



Главный тренер баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 27 ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Игра, которая начнется в 04:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Эмпакадорес де ла Палма и Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Организаторы турнира собираются провести данную игру 27 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Эмпакадорес де ла Палма, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Эмпакадорес де ла Палма

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Эмпакадорес де ла Палма еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сентаурос де Висенте Геррреро Дго

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сентаурос де Висенте Геррреро Дго потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго

Болельщики баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма собираются 27 ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 04:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго 27 ноября

Эмпакадорес де ла Палма

Сейчас баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Эмпакадорес де ла Палма вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сентаурос де Висенте Геррреро Дго

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сентаурос де Висенте Геррреро Дго сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 ноября сыграет матч против БК Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эмпакадорес де ла Палма также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Эмпакадорес де ла Палма еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сентаурос де Висенте Геррреро Дго показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмпакадорес де ла Палма — Сентаурос де Висенте Геррреро Дго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Эмпакадорес де ла Палма совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Эмпакадорес де ла Палма выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сентаурос де Висенте Геррреро Дго получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сентаурос де Висенте Геррреро Дго сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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