Прогноз Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз (27-го ноября), ставки и коэффициенты

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз. Прогноз, ставки на матч. NBA (27.11.22)

27 ноября в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Миннесота Тимбервулвз примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 27 ноября предстоит поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз. По московскому времени начало игры будет в 23:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз намерены 27 ноября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 23:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Миннесота Тимбервулвз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Миннесота Тимбервулвз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Миннесота Тимбервулвз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Голден Стэйт Уорриорз

Прогресс баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 27 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 23:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Голден Стэйт Уорриорз удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз 27 ноября

Миннесота Тимбервулвз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Миннесота Тимбервулвз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Голден Стэйт Уорриорз

Два года назад баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз, который должен пройти 27 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Голден Стэйт Уорриорз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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