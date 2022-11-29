Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.22)

Прогноз Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз (30 ноября), ставки и коэффициенты

Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз (30-го ноября), ставки и коэффициенты

30-го ноября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бойс Стейт примет соперника по национальному первенству Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз.



30-го ноября снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Бойс Стейт – Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, который начнется в 05:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Бойс Стейт были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бойс Стейт проводит на своей площадке, и 30-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бойс Стейт, а один раз сильнее были игроки БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз.

Бойс Стейт

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Бойс Стейт, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Бойс Стейт отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Бойс Стейт также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NCAA, Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, несмотря на то, что он должен пройти только 30-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 05:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бойс Стейт одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.22)

Бойс Стейт

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бойс Стейт начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

В прошлом матче баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бойс Стейт после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 30-го ноября сыграет матч против БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бойс Стейт также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бойс Стейт провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бойс Стейт показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бойс Стейт и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бойс Стейт — Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бойс Стейт был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бойс Стейт вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бойс Стейт практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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