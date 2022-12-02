Прогноз на бой Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США) 02 декабря

«Саид Мирзаи (Ира)» – «Хамза Салим (США)». 02.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02 декабря должен состояться бой Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Саид Мирзаи (Ира) и Хамза Салим (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 02 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США). По Москве начало данного поединка будет в 06:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США):

победа Саид Мирзаи (Ира) – 1.31, ничья – 65, победа Хамза Салим (США) – 3.38

Прогноз на матч Саид Мирзаи (Ира) – Хамза Салим (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 декабря :

Ставки по коэффициенту 1.31 окажутся выигрышными, если Саид Мирзаи (Ира) станет победителем боя. Если выиграет Хамза Салим (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.38.

История личных встреч

В профессиональной карьере Саид Мирзаи (Ира) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Саид Мирзаи (Ира) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Саид Мирзаи (Ира) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Саид Мирзаи (Ира) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Саид Мирзаи (Ира) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Саид Мирзаи (Ира) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хамза Салим (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хамза Салим (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хамза Салим (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хамза Салим (США) должен быть в хорошей физической форме. Хамза Салим (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Саид Мирзаи (Ира) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Саид Мирзаи (Ира) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Саид Мирзаи (Ира) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Саид Мирзаи (Ира) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Саид Мирзаи (Ира) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Хамза Салим (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хамза Салим (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хамза Салим (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хамза Салим (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хамза Салим (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хамза Салим (США) должен задуматься о своей обороне.

Саид Мирзаи (Ира) – Хамза Салим (США) 02.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Саид Мирзаи (Ира) и Хамза Салим (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Саид Мирзаи (Ира) и Хамза Салим (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Саид Мирзаи (Ира) и Хамза Салим (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Саид Мирзаи (Ира) и Хамза Салим (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Саид Мирзаи (Ира) будет намного сильнее, чем Хамза Салим (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хамза Салим (США).

Саид Мирзаи (Ира)

На самом деле Саид Мирзаи (Ира) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Саид Мирзаи (Ира) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Саид Мирзаи (Ира) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Саид Мирзаи (Ира) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Саид Мирзаи (Ира) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Хамза Салим (США)

Хамза Салим (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хамза Салим (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хамза Салим (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хамза Салим (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хамза Салим (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Саид Мирзаи (Ира) — Хамза Салим (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Саид Мирзаи (Ира), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Саид Мирзаи (Ира) сейчас находится на пике формы, так что Хамза Салим (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Саид Мирзаи (Ира).

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