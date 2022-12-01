Прогноз Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) (01.12.2022), ставки и коэффициенты

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (01.12.22)

01-го декабря 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) примет соперника по национальному первенству Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен).



Баскетболисты клубов Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) и Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 01-го декабря 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен):

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) и Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01-го декабря 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01-го декабря 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен), так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен), который должен пройти 01-го декабря 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) — Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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