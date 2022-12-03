Прогноз на бой Джонриэль Касимеро (Фил) — Рио Акахо (Япо) 03-го декабря 2022 года

«Джонриэль Касимеро (Фил)» – «Рио Акахо (Япо)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03 декабря должен состояться бой Джонриэль Касимеро (Фил) — Рио Акахо (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джонриэль Касимеро (Фил) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рио Акахо (Япо), так что вряд ли в 11:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонриэль Касимеро (Фил) — Рио Акахо (Япо):

победа Джонриэль Касимеро (Фил) – 0, ничья – 0, победа Рио Акахо (Япо) – 0

Прогноз на матч Джонриэль Касимеро (Фил) – Рио Акахо (Япо) Бои, титульный бой, 03 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джонриэль Касимеро (Фил) не очень выгодно, а вот Рио Акахо (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Джонриэль Касимеро (Фил) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джонриэль Касимеро (Фил) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джонриэль Касимеро (Фил) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джонриэль Касимеро (Фил) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джонриэль Касимеро (Фил) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джонриэль Касимеро (Фил) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джонриэль Касимеро (Фил) может и не устоять на ногах.

Рио Акахо (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рио Акахо (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рио Акахо (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рио Акахо (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Рио Акахо (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джонриэль Касимеро (Фил) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джонриэль Касимеро (Фил) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джонриэль Касимеро (Фил) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джонриэль Касимеро (Фил) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джонриэль Касимеро (Фил) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джонриэль Касимеро (Фил) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Рио Акахо (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рио Акахо (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рио Акахо (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рио Акахо (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рио Акахо (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джонриэль Касимеро (Фил) – Рио Акахо (Япо) 03.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джонриэль Касимеро (Фил) — Рио Акахо (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рио Акахо (Япо) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Джонриэль Касимеро (Фил) в данный момент сильнее, нежели Рио Акахо (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джонриэль Касимеро (Фил)

Как бы Джонриэль Касимеро (Фил) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джонриэль Касимеро (Фил) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джонриэль Касимеро (Фил) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джонриэль Касимеро (Фил) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джонриэль Касимеро (Фил) совершенно не работает над собственной защитой.

Рио Акахо (Япо)

Прошлый бой Рио Акахо (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Рио Акахо (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Рио Акахо (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Рио Акахо (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джонриэль Касимеро (Фил) — Рио Акахо (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 03 декабря

В настоящее время Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джонриэль Касимеро (Фил) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джонриэль Касимеро (Фил) и Рио Акахо (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джонриэль Касимеро (Фил) выиграет с помощью нокаута.

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