Прогноз Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир (02 декабря), ставки и коэффициенты

Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир. Прогноз, ставки на матч (02.12.22)

02-го декабря 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Букуйе/Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Де Карвальо/Хамза Регуир.



Теннисное противостояние Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир пройдет 02-го декабря 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 16:00 по московскому времени. Хотя Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Де Карвальо/Хамза Регуир.



Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Букуйе/Оберлеитнер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Де Карвальо/Хамза Регуир. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 02-го декабря 2022 года. Букуйе/Оберлеитнер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Букуйе/Оберлеитнер

В этом сезоне Букуйе/Оберлеитнер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Букуйе/Оберлеитнер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Букуйе/Оберлеитнер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Букуйе/Оберлеитнер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Букуйе/Оберлеитнер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Букуйе/Оберлеитнер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Де Карвальо/Хамза Регуир

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Де Карвальо/Хамза Регуир на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Де Карвальо/Хамза Регуир демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Де Карвальо/Хамза Регуир имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Де Карвальо/Хамза Регуир намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Де Карвальо/Хамза Регуир не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Де Карвальо/Хамза Регуир будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Де Карвальо/Хамза Регуир и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Де Карвальо/Хамза Регуир умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.22)

Букуйе/Оберлеитнер

Несмотря на внушительный возраст, Букуйе/Оберлеитнер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Букуйе/Оберлеитнер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Букуйе/Оберлеитнер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Букуйе/Оберлеитнер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Букуйе/Оберлеитнер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Де Карвальо/Хамза Регуир

Выступать в зале Де Карвальо/Хамза Регуир не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Де Карвальо/Хамза Регуир старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Де Карвальо/Хамза Регуир принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Де Карвальо/Хамза Регуир демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Де Карвальо/Хамза Регуир даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Де Карвальо/Хамза Регуир хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Букуйе/Оберлеитнер, и Де Карвальо/Хамза Регуир неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Букуйе/Оберлеитнер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Де Карвальо/Хамза Регуир имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Букуйе/Оберлеитнер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Букуйе/Оберлеитнер — Де Карвальо/Хамза Регуир. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Букуйе/Оберлеитнер и Де Карвальо/Хамза Регуир, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-597781-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-pepperdayn-veyvs-zhen-nebraska-omaha-maveriks-zhen-02-12-22/