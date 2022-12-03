Прогноз на бой Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) 03 декабря

«Исаак Лов (Вел)» – «Сандип Сингх Бхатти (Инд)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го декабря 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Исаак Лов (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) пройдет 03-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Исаак Лов (Вел) имеет две победы нокаутом, а Сандип Сингх Бхатти (Инд) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд):

победа Исаак Лов (Вел) – 0, ничья – 0, победа Сандип Сингх Бхатти (Инд) – 0

Прогноз на матч Исаак Лов (Вел) – Сандип Сингх Бхатти (Инд) Бои, титульный бой, 03-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Исаак Лов (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Исаак Лов (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Исаак Лов (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Исаак Лов (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Исаак Лов (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Исаак Лов (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сандип Сингх Бхатти (Инд) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сандип Сингх Бхатти (Инд) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сандип Сингх Бхатти (Инд) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сандип Сингх Бхатти (Инд) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сандип Сингх Бхатти (Инд) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Исаак Лов (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Исаак Лов (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Исаак Лов (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Исаак Лов (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Исаак Лов (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Исаак Лов (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Сандип Сингх Бхатти (Инд) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сандип Сингх Бхатти (Инд) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сандип Сингх Бхатти (Инд) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сандип Сингх Бхатти (Инд) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сандип Сингх Бхатти (Инд) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Исаак Лов (Вел) – Сандип Сингх Бхатти (Инд) 03.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Исаак Лов (Вел) и Сандип Сингх Бхатти (Инд). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Исаак Лов (Вел) и Сандип Сингх Бхатти (Инд) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Исаак Лов (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сандип Сингх Бхатти (Инд) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Исаак Лов (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сандип Сингх Бхатти (Инд) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Исаак Лов (Вел)

Исаак Лов (Вел) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Исаак Лов (Вел) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Исаак Лов (Вел) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Исаак Лов (Вел) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Исаак Лов (Вел) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сандип Сингх Бхатти (Инд)

Сандип Сингх Бхатти (Инд) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Сандип Сингх Бхатти (Инд) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Сандип Сингх Бхатти (Инд) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Сандип Сингх Бхатти (Инд) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Сандип Сингх Бхатти (Инд) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Исаак Лов (Вел) — Сандип Сингх Бхатти (Инд) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Исаак Лов (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Исаак Лов (Вел) и Сандип Сингх Бхатти (Инд) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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