Прогноз на бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Карисс Браун (США) 04 декабря

«Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)» – «Карисс Браун (США)». 04.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) проведет 04 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Карисс Браун (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 04 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Карисс Браун (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Карисс Браун (США):

победа Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – 1.02, ничья – 58, победа Карисс Браун (США) – 20

Прогноз на матч Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Карисс Браун (США) Бои, титульный бой, 04 декабря :

Ставки по коэффициенту 1.02 окажутся выигрышными, если Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Карисс Браун (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 20.

История личных встреч

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Карисс Браун (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карисс Браун (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карисс Браун (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карисс Браун (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карисс Браун (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Карисс Браун (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Карисс Браун (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Карисс Браун (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Карисс Браун (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Карисс Браун (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Карисс Браун (США) должен задуматься о своей обороне.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) – Карисс Браун (США) 04.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Карисс Браун (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Карисс Браун (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Карисс Браун (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Карисс Браун (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Карисс Браун (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Карисс Браун (США).

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра)

В своей профессиональной карьере Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Карисс Браун (США)

Сейчас Карисс Браун (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Карисс Браун (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Карисс Браун (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Карисс Браун (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Карисс Браун (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) — Карисс Браун (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 декабря

Так как Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Карисс Браун (США).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) и Карисс Браун (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Беатрис Ясмин Феррейра (Бра) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-850063-stavki-na-match-malahayd-ballimun-prognoz-na-futbol-ot-02-12-22/

http://evolvegame.ru/cat1-631991-prognoz-na-match-memfis-grizzlis-elel-finiks-sanz-savage-ot-eksperta-01-12-22/